Клуб з Херсону пробився до півфіналу УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Херсоні на “Фаворит-Арені” пройшов другий матч чвертьфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги, де місцевий “Дніпро” приймав головного аутсайдера регулярного чемпіонату київських “Льодяних Вовків”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Перший період зустрічі почався з атак господарів і вже на 5-й хвилині поєдинку Євген Зик з передачі Святослава Тимченка вивів херсонців вперед. Через 5 хвилин Олексій Янішевський подвоїв перевагу “Дніпра”, а в кінці періоду Андрій Жвачкін віддав пас на Івана Золотухіна, який закинув третю шайбу у ворота “Вовків”.
Друга 20-хвилинка розпочалася з наполегливої боротьби на кожній ділянці льоду, але під кінець періоду дві шайби все ж влетіло у ворота киян. Микита Макарицький і Микита Коваленко зняли всі питання про переможця цього матчу.
Третій період команди попросту догравали — не форсуючи події підопічні Дмитра Підгурського впевнено контролювали хід матчу і не залишили жодних шансів супернику закинути “шайбу престижу”.
Примітно, що за сумою двох зустрічей “Дніпро” оформив впевнений прохід в півфінальну стадію змагань, де херсонський клуб зустрінеться з віце-чемпіоном України “Кременчуком”.