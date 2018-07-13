Клуб Ярмоленко за рекордную сумму оформит трансфер звезды ФК "Лацио" - СМИ

"Вест Хэм" близок к приобретению игрока. "Молотобойцы" готовы заплатить за трансфер футболиста 35 млн фунтов, которые желает получить руководство "орлов".



Таким образом, Андерсон может стать шестым приобретением "Вест Хэма" этим летом после Андрея Ярмоленко, Джека Уилшера, Райана Фредерикса, Лукаша Фабиански и Иссы Диопа.



Примечательно, что бразилец выступает на правом фланге полузащиты и может сыграть, как атакующий полузащитник, то есть он может стать одним из конкурентов украинского игрока.



В прошлом сезоне за "бьянкочелести" 25-летний бразилец провел 32 поединка, в которых забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.



Заметим, что авторитетный ресурс Transfermarkt.de оценивает его в 30 млн евро.



Ранее, новоиспеченный новичок английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от нового тренера клуба чилийца Мануэля Пеллегрини.