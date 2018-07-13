Клуб Ярмоленка за рекордну суму оформить трансфер зірки ФК "Лаціо" - ЗМІ

"Вест Хем" близький до придбання гравця. "Молотобійці" готові заплатити за трансфер футболіста 35 млн фунтів, які бажає отримати керівництво "орлів".



Таким чином, Андерсон може стати шостим придбанням "Вест Хема" цього літа після Андрія Ярмоленко, Джека Вілшера, Райана Фредерікса, Лукаша Фабіанскі і Ісси Діопа.



Примітно, що бразилець виступає на правому фланзі півзахисту та може відіграти, як атакуючий півзахисник, тобто він може стати одним із конкурентів українського гравця.



У минулому сезоні за "бьянкочелесті" 25-річний бразилець провів 32 поєдинки, в яких забив 8 м'ячів і віддав 10 результативних передач.



Зауважимо, що авторитетний ресурс Transfermarkt.de оцінює його в 30 млн євро.



Раніше, новоспечений новачок англійського "Вест Хему" Андрій Ярмоленко поділився враженнями від нового тренера клубу чилійця Мануеля Пеллегріні.