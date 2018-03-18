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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 4786 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 52545 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 68348 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101139 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108639 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116304 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121695 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132808 просмотра

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Клуб украинца Лучкевича завоевал Кубок Бельгии

Клуб украинца Лучкевича завоевал Кубок Бельгии

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В финальном противостоянии Кубка Бельгии по футболу сошлись клубы украинскев — “Генк” Руслана Малиновского противостоял “Стандард” полузащитника Валерия Лучкевича, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Полузащитник сборной Украины Малиновский вышел в стартовом составе своего “Генке”, однако решающая встреча завершилась победой команды из Льежа в дополнительное время со счетом 1:0. Малиновский провел на поле 110 минут.

Примечательно, что Лучкевич пропускал поединок из-за травмы.

Стоит отметить, что благодаря этой победе “Стандард” получил право сыграть в групповом турнире Лиги Европы 2018/19.

Добавим, что в этом сезоне Лучкевич провел 12 поединков и отдал одну результативную передачу.

Украинские Национальные Новости

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