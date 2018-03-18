Клуб украинца Лучкевича завоевал Кубок Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В финальном противостоянии Кубка Бельгии по футболу сошлись клубы украинскев — “Генк” Руслана Малиновского противостоял “Стандард” полузащитника Валерия Лучкевича, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.
Полузащитник сборной Украины Малиновский вышел в стартовом составе своего “Генке”, однако решающая встреча завершилась победой команды из Льежа в дополнительное время со счетом 1:0. Малиновский провел на поле 110 минут.
Примечательно, что Лучкевич пропускал поединок из-за травмы.
Стоит отметить, что благодаря этой победе “Стандард” получил право сыграть в групповом турнире Лиги Европы 2018/19.
Добавим, что в этом сезоне Лучкевич провел 12 поединков и отдал одну результативную передачу.