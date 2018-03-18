Клуб українця Лучкевича завоював Кубок Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У фінальному протистоянні Кубку Бельгії з футболу зійшлися клуби українців — “Генк” Руслана Маліновського протистояв “Стандарду” півзахисника Валерія Лучкевича, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Півзахисник збірної України Маліновський вийшов у стартовому складі свого “Генку”, однак вирішальна зустріч завершилася перемогою команди з Льєжа у додатковий час із рахунком 1:0. Маліновський провів на полі 110 хвилин.
Примітно, що Лучкевич пропускав поєдинок через травму.
Варто зазначити, що завдяки цій перемозі “Стандард” виборов право зіграти у груповому турнірі Ліги Європи 2018/19.
Додамо, що в цьому сезоні Лучкевич провів 12 поєдинків і віддав одну результативну передачу.