Клуб украинского защитника Соболя пробился в полуфинал Кубка Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинский защитник сыграл полный матч в составе “Славии”, которая пробилась в полуфинал Кубка Чехии. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
В рамках четвертьфинала турнира пражская команда принимала либерецкий “Слован” и победила со счетом 2:0.
Заметим, что в этом сезоне Соболь провел за “Славию” 23 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Добавим также, Соболь имеет в активе 7 проведенных поединков за национальную сборную Украины, а ранее 18 раз выходил на поле в официальных матчах молодежной сборной Украины.