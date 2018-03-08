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Клуб українського захисника Соболя пробився до півфіналу Кубку Чехії

Київ • УНН

 • 9101 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Український захисник відіграв повний матч у складі “Славії”, яка пробилася до півфіналу Кубку Чехії. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.

У рамках чвертьфіналу турніру празька команда приймала ліберецький “Слован” і перемогла з рахунком 2:0.

Зауважимо, що в цьому сезоні Соболь провів за “Славію” 23 поєдинки, забив один м’яч та віддав дві результативні передачі.

Додамо також, Соболь має в активі 7 проведених поєдинків за національну збірну України, а раніше 18 разів виходив на поле в офіційних матчах молодіжної збірної України.

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