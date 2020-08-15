Клуб Реброва с потери очков начал защиту титула победителя чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В стартовом туре чемпионата Венгрии по футболу ФК “Ференцварош” украинского полузащитника Игоря Харатин на выезде сыграл вничью с “МТК” (1:1), сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
В матче-открытии нового чемпионата Харатин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. Результативными действиями полузащитнику отличиться не удалось.
Другой украинский легионер будапештской команды, Александр Зубков, на этот раз не попал в заявку на игру.
Отметим, что наставником “Ференцварошу” является Сергей Ребров.
Добавим, что Харатин и Зубкова Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор национальной команды Украины.