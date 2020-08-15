Клуб Реброва з втрати очок розпочав захист титулу переможця чемпіонату Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У стартовому турі чемпіонату Угорщини з футболу ФК “Ференцварош” українського півзахисника Ігоря Харатіна на виїзді зіграв унічию з “МТК” (1:1), повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
У матчі-відкритті нового чемпіонату Харатін вийшов у стартовому складі та був замінений на 79-й хвилині. Результативними діями півзахиснику відзначитися не вдалося.
Інший український легіонер будапештської команди, Олександр Зубков, цього разу не потрапив до заявки на гру.
Зазначимо, що наставником “Ференцварошу” є Сергій Ребров.
Додамо, що Харатіна та Зубкова Андрій Шевченко викликав на найближчий збір національної команди України.