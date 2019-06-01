Клуб Реброва арендовал полузащитника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Венгерский ФК “Ференцварош” объявил об арендной договоренность с “Шахтером” относительно атакующего полузащитника Александра Зубкова, передает УНН со ссылкой на ФК “Ференцварош”.
Протяженность арендной сделки не сообщается.
Нынешний сезон 22-летний игрок провел в аренде за “Мариуполь” — 8 голов, 4 ассиста в 22 матчах.
В активе Зубкова значатся два чемпионских титула с “Шахтером” в УПЛ и три выигранных Кубка Украины.
Примечательно, что во главе чемпионов Венгрии “Ференцвароша” работает украинец Сергей Ребров, а в составе команды выступает Игорь Харатин.
Напомним, что прошлый сезона за “Ференцварош” провел также Игорь Петряк.