Клуб Реброва орендував півзахисника "Шахтаря"

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Угорський ФК “Ференцварош” оголосив про орендну домовленість з “Шахтарем” стосовно атакуючого півзахисника Олександра Зубкова, інформує УНН з посиланням на ФК “Ференцварош”.

Протяжність орендної угоди не повідомляється.

Нинішній сезон 22-річний гравець провів в оренді за “Маріуполь” — 8 голів, 4 асисти в 22 матчах.

В активі Зубкова значаться два чемпіонські титули з “Шахтарем” в УПЛ і три виграні Кубки України.

Примітно, що на чолі чемпіонів Угорщини “Ференцвароша” працює українець Сергій Ребров, а в складі команди виступає Ігор Харатін.

Нагадаємо, що минулий сезону за “Ференцварош” провів також Ігор Петряк.

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