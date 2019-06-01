Клуб Реброва орендував півзахисника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Угорський ФК “Ференцварош” оголосив про орендну домовленість з “Шахтарем” стосовно атакуючого півзахисника Олександра Зубкова, інформує УНН з посиланням на ФК “Ференцварош”.
Протяжність орендної угоди не повідомляється.
Нинішній сезон 22-річний гравець провів в оренді за “Маріуполь” — 8 голів, 4 асисти в 22 матчах.
В активі Зубкова значаться два чемпіонські титули з “Шахтарем” в УПЛ і три виграні Кубки України.
Примітно, що на чолі чемпіонів Угорщини “Ференцвароша” працює українець Сергій Ребров, а в складі команди виступає Ігор Харатін.
Нагадаємо, що минулий сезону за “Ференцварош” провів також Ігор Петряк.