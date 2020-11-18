Клуб НБА продлил контракт с украинским баскетболистом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Клуб НБА "Детройт Пистонс" активировал опцию в контракте атакующего защитника сборной Украины Святослава Михайлюка на следующий сезон, сообщает УНН со ссылкой на "Yahoo Sports".
Михайлюк будет выступать за “Пистонс” по новому соглашению до конца 2020-21 годов. За этот сезон он получит 1,663 млн. долл. Официально вся зарплата станет вполне гарантированной 21 ноября. После завершения сезона станет ограниченно свободным агентом.
Уроженец Черкасс в сезоне-2019/20 сыграл в 56 из 66 возможных матчей за “Детройт”. В среднем он набирал 9,0 очка, 1,9 передачи и 1,9 подбора (все показатели рекордные в карьере), реализуя 40,4 процента трехочковых.
Напомним, что новый сезон НБА стартует уже 22 декабря. С 11 декабря команды будут проводить предсезонные поединки.