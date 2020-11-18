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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 1334 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 30878 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 87964 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 103036 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118956 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153218 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200586 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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Клуб НБА продлил контракт с украинским баскетболистом

Клуб НБА продлил контракт с украинским баскетболистом

Киев  •  УНН

 • 9538 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Клуб НБА "Детройт Пистонс" активировал опцию в контракте атакующего защитника сборной Украины Святослава Михайлюка на следующий сезон, сообщает УНН со ссылкой на "Yahoo Sports".

Михайлюк будет выступать за “Пистонс” по новому соглашению до конца 2020-21 годов. За этот сезон он получит 1,663 млн. долл. Официально вся зарплата станет вполне гарантированной 21 ноября. После завершения сезона станет ограниченно свободным агентом.

Уроженец Черкасс в сезоне-2019/20 сыграл в 56 из 66 возможных матчей за “Детройт”. В среднем он набирал 9,0 очка, 1,9 передачи и 1,9 подбора (все показатели рекордные в карьере), реализуя 40,4 процента трехочковых.

Напомним, что новый сезон НБА стартует уже 22 декабря. С 11 декабря команды будут проводить предсезонные поединки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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