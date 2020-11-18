Клуб НБА продовжив контракт із українським баскетболістом

Михайлюк виступатиме за “Пістонс” по новій угоді до кінця 2020-21 років. За цей сезон він отримає 1,663 млн. дол. Офіційно вся зарплата стане цілком гарантованою 21 листопада. Після завершення сезону стане обмежено вільним агентом.

Уродженець Черкас в сезоні-2019/20 зіграв в 56 з 66 можливих матчів за “Детройт”. В середньому він набирав 9,0 очка, 1,9 передачі і 1,9 підбирання (всі показники рекордні в кар’єрі), реалізуючи 40,4 відсотки триочкових.

Нагадаємо, що новий сезон НБА стартуватиме вже 22 грудня. З 11 грудня команди будуть проводити передсезонні поєдинки.