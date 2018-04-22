Клуб Малиновского принял участие в победе над титулованным ФК "Андерлехт"

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь поединок, который закончился победой хозяев со счетом 2:1.

Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе “Генка” 38 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.