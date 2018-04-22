Клуб Маліновського взяв участь у перемозі над титулованим ФК "Андерлехт"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У п’ятому турі чемпіонської частини першості Бельгії “Генк” нашого Руслана Маліновського приймав “Андерлехт”, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Український півзахисник вийшов у стартовому складі своєї команди й провів на полі весь поєдинок, який закінчився перемогою господарів із рахунком 2:1.
Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі “Генка” 38 матчів, в яких забив сім м’ячів і віддав три результативні передачі.