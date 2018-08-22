Клуб Хачериди и Шахматная сыграл вничью матч Лиги чемпионов против "Бенфики"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Лиссабоне на “Эштадиу да Луж” футболисты “Бенфики” провели первую игру 2-матчевого противостояния квалификации Лиги чемпионов с греческим “ПАОКом”, сообщает корреспондент УНН.
Уже на 5-й минуте игрок хозяев Жедсон Фернандес оформил гол, который арбитр отменил из-за офсайда. Супершанс упустил Пицци, которого вывели на голевую позицию, но мяч после его попытки прошел рядом со штангой. Плеймейкер “Бенфики” со решился на дальний выстрел — перекладина спасла владения Пасхалакиса.
В общем португальцы практически доминировали на поле в первые 45 минут и заработали пенальти в конце 45-минутки. Наиболее активный футболист Пицци без проблем изменил цифры на табло — 1:0.
Хозяева не останавливались и после перерыва. На попытки Гримальдо и Фернандеша великолепную реакцию продемонстрировал Пасхалакис. Зато греки реализовали один из немногочисленных моментов. Велкас навесил со штрафного, Варела пробил головой в перекладину, а египтянин Амр сыграл на добивании — 1:1.
Отметим, что экс-форвард “Шахтера” Факундо Феррейра провел на поле все 90 минут, но результативных действий не сделал.
Заметим, что оба украинских легионеры “ПАОКа” Хачериди и Шахов не вышли в старте. Последний сыграл начиная с 81 минуты.