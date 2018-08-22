Клуб Хачеріді і Шахова зіграв внічию матч Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Лісабоні на “Ештадіу да Луж” футболісти “Бенфіки” провели першу гру 2-матчевого протистояння кваліфікації Ліги чемпіонів із грецьким “ПАОКом”, повідомляє кореспондент УНН.
Вже на 5-й хвилині гравець господарів Жедсон Фернандеш оформив гол, який арбітр відмінив через офсайд. Супершанс змарнував Піцці, якого вивели на гольову позицію, але м’яч після його спроби пройшов поряд зі стійкою. Плеймейкер “Бенфіки” згодом наважився на дальній постріл — поперечина врятувала володіння Пасхалакіса.
Загалом португальці практично домінували на полі в перші 45 хвилин і заробили пенальті наприкінці 45-хвилинки. Найбільш активний футболіст Піцці без проблем змінив цифри на табло — 1:0.
Господарі не зупинялися і після перерви. На спроби Грімальдо і Фернандеша чудову реакцію продемонстрував Пасхалакіс. Натомість греки реалізували один із небагато численних моментів. Велкас навісив зі штрафного, Варела пробив головою у поперечину, а єгиптянин Амр зіграв на добиванні — 1:1.
Зазначимо, що екс-форвард “Шахтаря” Факундо Феррейра провів на полі усі 90 хвилин, але результативних дій не зробив.
Зауважимо, що обидва українські легіонери “ПАОКа” Хачеріді та Шахов не вийшли у старті. Останній відіграв починаючи з 81 хвилини.