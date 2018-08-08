Клуб Хачериди и Шахова победил "Спартак" в игре отбора Лиги чемпионов

На 7 минуте Зобнина нашел передачей Ивелин Попов, которого защитники “ПАОК” оставили без опеки на грани уголовной зоны. Болгарин точно пробил под штангу. Уже вскоре после выстрела промесить мяч срикошетил от Евгения Хачериди и все-таки пересек линию ворот греков — 0:2.

Первый тайм продолжился в результативной манере. “ПАОК” продемонстрировал характер и на перерыв команды уже при счете 3:2 в пользу хозяев. Сначала с пенальти отличился форвард Прийович, а затем два результативных прострелы в эффектной манере оформил бывший игрок “Днепра” Лео Матос — отличились Пелкас и Лимниос. До конца встречи цифры на табло не изменились.

Украинский десант греков получил разное количество игрового времени. Хачериди провел на поле весь поединок, а Евгений Шахов сыграл начиная с 84 минуты.

Заметим, что в другой игре данного этапа австрийский “Зальцбург” дома разобрался с македонским “Шкендия 79” — 3:0.