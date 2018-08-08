Клуб Хачеріді та Шахова переміг "Спартак" у грі відбору Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Грецький “ПАОК” здобув мінімальну звитягу над московським “Спартаком” в рамках першої баталії третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
На 7 хвилині Зобнін знайшов передачею Івеліна Попова, якого оборонці “ПАОКу” залишили без опіки на межі карної зони. Болгарин влучно пробив під стійку воріт. Вже згодом після пострілу Промеса м’яч зрикошетив від Євгена Хачеріді і все-таки пересік лінію воріт греків — 0:2.
Перший тайм продовжився в результативній манері. “ПАОК” продемонстрував характер і на перерву команди вже за рахунку 3:2 на користь господарів. Спочатку з пенальті відзначився форвард Прійович, а згодом два результативні простріли в ефектній манері оформив колишній гравець “Дніпра” Лео Матос — відзначилися Пелкас і Лімніос. До кінця зустрічі цифри на табло не змінилися.
Український десант греків отримав різну кількість ігрового часу. Хачеріді провів на поле увесь поєдинок, а Євген Шахов відіграв починаючи з 84 хвилини.
Зауважимо, що в іншій грі даного етапу австрійський “Зальцбург” вдома розібрався із македонською “Шкендією 79” — 3:0.