Клуб Фонсеки не сумевший одержать победу в "Римском дерби"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. "Лацио" и "Рома" провели очный поединок во втором туре Серии А в рамках "Римского дерби", сообщает корреспондент УНН.
"Рома" захватила лидерство благодаря момента в штрафной "римлян". Эдин Джеко простреливал на дальнюю штангу, но мяч попал в руку Милинковичу-Савич. С 11-метровой точки Александр Коларов попал в верхний угол ворот.
Долгое время "Лацио" пыталось отыграться и добились своего в конце игровой часа. Иммобиле ворвался в чужой штрафной откуда взял секундную паузу, и отдал мяч немного назад. Вторым темпом набегал Луи Альберто и отправил игровой снаряд в цель - 1:1.
Отметим, что команда бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки - "Рома" два очка (15 место). "Лацио" с 4 баллами идет 5-м.
Добавим, что благодаря победе "Интера" над "Кальяри" 2:1, миланский клуб с "Ювентусом" разделяет первые места (по 6 очков).