Клуб Фонсеки не зумів здобути перемогу в "Римському дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. "Лаціо" та "Рома" провели очний поєдинок в другому турі Серії А в рамках "Римського дербі", повідомляє кореспондент УНН.
"Рома" захопила лідерство завдяки моменту у штрафній "римлян". Едін Джеко прострілював на дальню стійку, але м'яч потрапив у руку Мілінковичу-Савічу. З 11-метрової точки Александр Коларов поцілив у верхній кут воріт.
Довгий час "Лаціо" намагалося відігратися і досягли свого наприкінці ігрової години. Чіро Іммобіле увірвався до чужої штрафної звідки взяв секундну паузу, та віддав м'яч трохи назад. Другим темпом набігав Луї Альберто і відправив ігровий снаряд у ціль – 1:1.
Відзначимо, що команда колишнього наставника "Шахтаря" Паулу Фонсеки – "Рома" має два очки (15 місце). "Лаціо" з 4 балами йде 5-м.
Додамо, що завдяки перемоги "Інтера" над "Кальярі" 2:1, міланський клуб із "Ювентусом" поділяє перші місця (по 6 очок).