Клопп о победе над "Барселоной": это лучшее, что есть в футболе

"Просто выиграть - уже было трудно, а выиграть и не пропустить... Не знаю, как нам это удалось. Я не англичанин, так что лучше слов я не найду, это было замечательно. Джеймс Милнер после матча плакал на поле, это значит для нас очень много, для всех нас. Это лучшее, что есть в футболе. В мире происходит много вещей, но эта атмосфера - очень особенная", - сказал Клопп.

Отметим, что Юрген Клопп "Ливерпуль" никогда не проигрывал в еврокубках по сумме двух матчей.

Также добавим, "мерсисайдцам" уже в воскресенье необходимо будет сыграть матч последнего тура Премьер-лиги, в которой "красные" все еще претендуют на победу. Чтобы завоевать первое за 29 лет "золото", им надо обыгрывать дома "Вулверхэмптон" и надеяться, что "Брайтон" отберет очки у "Манчестер Сити".