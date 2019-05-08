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Клопп про перемогу над "Барселоною": це найкраще, що є у футболі

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп дав коментар стосовно одного із найвеличніших камбеків в історії Ліги чемпіонів у матчі півфіналу змагань із "Барселоною" (4:0), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Просто виграти — вже було важко, а виграти і не пропустити ... Не знаю, як нам це вдалося. Я не англієць, так що краще слів я не знайду, це було чудово. Джеймс Мілнер після матчу плакав на полі, це означає для нас дуже багато, для всіх нас. Це найкраще, що є у футболі. У світі відбувається чимало речей, але ця атмосфера — дуже особлива”, — сказав Клопп.

Зазначимо, що з Юргеном Клоппом “Ліверпуль” ніколи не програвав у єврокубках за сумою двох матчів.

Також додамо, “мерсисайдцям” вже в неділю необхідно буде зіграти матч останнього туру Прем’єр-ліги, в якій “червоні” все ще претендують на перемогу. Щоб завоювати перше за 29 років “золото”, їм треба обігравати вдома “Вулверхемптон” і сподіватися, що “Брайтон” відбере очки у “Манчестер Сіті”.

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