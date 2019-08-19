Ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения владельцу гостиницы в Одессе, где погибло девять человек. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
“Ходатайство подали, оно в суде. Ждем авторозподилу возможно и вечером”, — сообщили в прокуратуре.
При этом в прокуратуре не уточнили о какой именно мере пресечения будут ходатайствовать в суде.
Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек.