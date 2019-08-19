Ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подали в суд

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45811 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119574 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130251 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121391 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125443 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128228 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150971 просмотра

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Ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подали в суд

Ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подали в суд

Киев  •  УНН

 • 12459 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения владельцу гостиницы в Одессе, где погибло девять человек. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Ходатайство подали, оно в суде. Ждем авторозподилу возможно и вечером”, — сообщили в прокуратуре.

При этом в прокуратуре не уточнили о какой именно мере пресечения будут ходатайствовать в суде.

Напомним, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы в Одессе, на пожаре в котором погибли девять человек.

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