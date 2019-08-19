Клопотання про запобіжний захід власнику готелю в Одесі подали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу власнику готелю в Одесі, де загинуло дев’ять людей. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Клопотання подали, воно в суді. Чекаємо авторозподілу можливо і на вечір”, — повідомили у прокуратурі.
При цьому у прокуратурі не уточнили про який саме запобіжний захід клопотатимуть в суді.
Нагадаємо, прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю в Одесі, на пожежі в якому загинуло дев’ять людей.