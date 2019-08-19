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Клопотання про запобіжний захід власнику готелю в Одесі подали до суду

Клопотання про запобіжний захід власнику готелю в Одесі подали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу власнику готелю в Одесі, де загинуло дев’ять людей. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

“Клопотання подали, воно в суді. Чекаємо авторозподілу можливо і на вечір”, — повідомили у прокуратурі.

При цьому у прокуратурі не уточнили про який саме запобіжний захід клопотатимуть в суді.

Нагадаємо, прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю в Одесі, на пожежі в якому загинуло дев’ять людей.

Українські Національні Новини

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