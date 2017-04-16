"Кливленд" минимально обыграл "Индиану" в первой игре плей-офф НБА

На старте баталии форвард "Кавальерс" Кевин Лав стал автором всех 7 очков своего коллектива. Только ближе к первому перерыву хозяева сумели немного вырваться в счете - 29:24. По итогам второй четверти разница на табло составляла +7 пунктов (66:59), ведь активные действия демонстрировал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс.

Рывок 10:0 в третьем промежутке позволил команде из штата Огайо чувствовать себя более комфортно (90:78). Однако лидерские качества начал демонстрировать запасной игрок "Пэйсерс" Лэнс Стивенсон, поэтому судьба противостояния решалась на последних секундах. При счете 109:108 форвард гостей Си Джей Майлс выполнял бросок под сирену игры, который оказался не точным.

Отметим, что у победителей дабл-дабл на свой счет записал Л.Джеймс - 32 очка + 13 передач и 6 подборов, 23 балла в Кайри Ирвинга. В составе "Индианы" 29 баллов и 7 передач на счету форварда сборной США Пола Джорджа, 16 добавил Л.Стивенсон.

Добавим, что второй матч серии состоится 18 апреля также в штате Огайо.

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