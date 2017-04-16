"Клівленд" мінімально обіграв "Індіану" в першій грі плей-офф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Плей-офф НБА сезону 2016-17 років відкривався поєдинком другої та сьомої команд Східної конференції за підсумками регулярного чемпіонату – "Клівленд Кавальєрс" і "Індіаною Пейсерс" відповідно. Гра проходила в Огайо на домашньому майданчику "Кавс" – "Квікен Лонс-арені", передає кореспондент УНН.
На старті баталії форвард “Кавальєрс” Кевін Лав став автором усіх 7 очок свого колективу. Тільки ближче до першої перерви господарі зуміли трохи вирватися у рахунку — 29:24. За підсумками другої чверті різниця на табло становила +7 пунктів (66:59), адже активні дії демонстрував лідер “Клівленда” Леброн Джеймс.
Ривок 10:0 в третьому проміжку дозволив команді зі штату Огайо почуватися більш комфортно (90:78). Однак лідерські якості почав демонструвати запасний гравець “Пейсерс” Ленс Стівенсон, тому доля протистояння вирішувалася на останніх секундах. При рахунку 109:108 форвард гостей Сі Джей Майлс виконував кидок під сирену гри, котрий виявився не влучним.
Зазначимо, що у переможців дабл-дабл на свій рахунок записав Л.Джеймс — 32 очки + 13 передач і 6 підбирань, 23 бали у Кайрі Ірвінга. У складі “Індіани” 29 балів та 7 передач на рахунку форварда збірної США Пола Джорджа, 16 додав Л.Стівенсон.
Додамо, що другий матч серії відбудеться 18 квітня також в штаті Огайо.
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