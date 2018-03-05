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Климпуш-Цинцадзе: Шантаж стал еще одной формой агрессии со стороны РФ

Климпуш-Цинцадзе: Шантаж стал еще одной формой агрессии со стороны РФ

Киев  •  УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Российская агрессия не ослабнет и не исчезла, она все еще на повестке дня. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе, сообщает УНН.

"Проиграв Украины в Стокгольмском арбитраже, российский монополист "Газпром" пригрозил прекращением поставок газа в Европу и снизил давление в сетях. Мгновенные и консолидированные действия украинского правительства, быстрая реакция Европейского Союза молниеносно быстро привели шантажистов в себя", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, агрессия РФ может принимать не только форму вооруженного конфликта, но и происходить в виде экономических интервенций, энергетического шантажа, информационных спецопераций.

"Не надо думать, что война есть только на Донбассе или в оккупированном Крыму. Война идет против Украины и - шире - против Европы, против свободного мира", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Она убеждена, что действенная и успешная ответ агрессору на атаки может быть только консолидированной.

"В условиях современного мира одна страна не способна в одиночку противостоять всему спектру угроз, которые несет с собой агрессия", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Участие в заседании Межпарламентской совета Украина-НАТО также приняли Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, заместитель Главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, Руководитель Представительства НАТО в Украине Александр Винников и директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" выплатить 2,56 млрд долл. по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил журналистам, что "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины".

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