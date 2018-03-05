Климпуш-Цинцадзе: Шантаж стал еще одной формой агрессии со стороны РФ

КИЕВ. 5 марта. УНН. Российская агрессия не ослабнет и не исчезла, она все еще на повестке дня. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе, сообщает УНН.