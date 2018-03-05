Климпуш-Цинцадзе: Шантаж став ще однієї формою агресії з боку РФ

КИЇВ. 5 березня. УНН. Російська агресія не послабла і не зникла, вона все ще на порядку денному. Про це сказала Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі, повідомляє УНН.