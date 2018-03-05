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Климпуш-Цинцадзе: Шантаж став ще однієї формою агресії з боку РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Російська агресія не послабла і не зникла, вона все ще на порядку денному. Про це сказала Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі, повідомляє УНН.

“Програвши Україні у Стокгольмському арбітражі, російський монополіст „Газпром“ пригрозив припиненням поставок газу до Європи і знизив тиск у мережах. Миттєві і консолідовані дії українського Уряду, швидка реакція Європейського Союзу блискавично швидко привели шантажистів до тями”, — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, агресія РФ може набувати не лише форм збройного конфлікту, а й відбуватися у вигляді економічних інтервенцій, енергетичного шантажу, інформаційних спецоперацій.

“Не треба думати, що війна є лише на Донбасі або в окупованому Криму. Війна йде проти України і — ширше — проти Європи, проти вільного світу”, — наголосила Віце-прем’єр-міністр.

Вона переконана, що дієва та успішна відповідь агресору на атаки може бути лише консолідованою.

“В умовах сучасного світу одна країна не здатна самотужки протистояти всьому спектру загроз, що несе із собою агресія”, — підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО також взяли Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, Керівник Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков та Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж 28 лютого зобов’язав “Газпром” сплатити 2,56 млрд дол. за транзитним контрактом з “Нафтогазом України”. Заступник голови правління “Газпрому” Олександр Медведєв заявив журналістам, що “Газпром” почав в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на поставку і транзит газу з “Нафтогазом України”.

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