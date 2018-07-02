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Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда ждать первый транш миллиарда помощи от ЕС

Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда ждать первый транш миллиарда помощи от ЕС

Киев  •  УНН

 • 8555 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина может ожидать выделения первого транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза после достижения договоренностей с МВФ. Об этом во время брифинга в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Европейским Союзом было достаточно четко сказано, что к новому пакету макрофинансовой помощи будут использованы те же условия, которые мы не выполнили при неполучении третьего транша предыдущего пакета макрофинансовой помощи, поэтому да, безусловно. Но речь идет только о первом транше", - сообщила она, отвечая на вопрос журналиста о невыполнении условий по предоставлении предварительного транша помощи.

"Эта макрофинансовая помощь должна быть разбита на два транша, и очевидно, нам нужно согласовать те условия, которые будут касаться и второго транша в частности", - сказала политик.

По словам Климпуш-Цинцадзе, новые дополнительные условия пока не были согласованы с ЕС.

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"Переговоры еще не закончены, поэтому сейчас будет преждевременным говорить обо всех условиях, на которые мы согласимся. Необходимо понимать, что это должны быть как амбициозные, так и реалистичные задачи, которые можно выполнить в любое время, за которое этот макрофин будет действовать - он будет действовать до 1-го квартала 2019 года, соответственно, промежуток для реализации условий достаточно ограничен, поэтому они должны быть реалистичными", - заявила она.

Отвечая на вопрос о сроках получения первого транша помощи, вице-премьер отметила, что этот вопрос будет решен в зависимости от решения МВФ о выделении кредита Украине.

"Я думаю, вы помните о том, что ЕС связывает свою макрофинансовую помощь с продолжением кредитной работы нашей с Международным валютным фондом. Поэтому, я думаю, когда будут достигнуты там договоренности, тогда можем ожидать и транша от Евросоюза", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, 26 июня Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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