Климпуш-Цинцадзе розповіла, коли чекати на перший транш мільярда допомоги від ЄС

“Європейським Союзом було досить чітко сказано, що до нового пакету макрофінансової допомоги будуть використані ті самі умови, які ми не виконали при неотриманні третього траншу попереднього пакету макрофінансової допомоги, тому так, безумовно. Але це йдеться лише про перший транш”, — повідомила вона, відповідаючи на питання журналіста щодо недовиконання умов щодо надання попереднього траншу допомоги.

“Ця макрофінансова допомога має бути розбита на два транші, і очевидно, нам потрібно узгодити ті умови, які будуть стосуватись і другого траншу зокрема”, — сказала політик.

За словами Климпуш-Цинцадзе, нові додаткові умови поки не були узгоджені з ЄС.

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“Перемовини ще не закінчені, тому зараз буде передчасним говорити про всі умови, на які ми погодимось. Мусимо розуміти, що це мають бути як амбітні, так і реалістичні завдання, які можливо виконати у час, за який цей макрофін буде діяти — він діятиме до 1-го кварталу 2019 року, відповідно, проміжок для реалізації умов є достатньо обмеженим, тому вони мають бути реалістичними”, — заявила вона.

Відповідаючи на запитання щодо термінів отримання першого траншу допомоги, віце-прем’єр зазначила, що це питання буде вирішено залежно від рішення МВФ щодо кредитування України.

“Я думаю, ви пам’ятаєте щодо того, що ЄС пов’язує свою макрофінансову допомогу до продовження кредитної роботи нашої з Міжнародним валютним фондом. Тому, я думаю, як буде досягнуто там домовленостей, тоді можемо очікувати і траншу від Євросоюзу”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНН, 26 червня Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.