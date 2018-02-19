Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда правительство одобрит Национальную транспортную стратегию до 2030 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ближайшее время правительство должно одобрить Национальную транспортную стратегию до 2030 года, которая должна показать необратимость изменений в транспортной отрасли. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Генеральным Директором по вопросам мобильности и транспорту Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
По словам Климпуш-Цинцадзе, пока реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в транспортной сфере сосредоточена на разработке законодательства по регулированию автомобильных, железнодорожных, внутренних водных перевозок, перевозок опасных грузов и предоставления почтовых услуг. Так в Верховной Раде сейчас шесть первоочередных и системных законопроектов. По словам вице-премьер-министра, Мининфраструктуры и Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Украины в тесном сотрудничестве формируют выводы по ним, которые будут рассмотрены в ходе ближайшего заседания профильного правительственного комитета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Омелян рассказал, когда ЕС озвучит дату подписания соглашения о совместном авиапространстве
Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала о одобренных правительством "дорожных картах" гармонизации украинского законодательства с правом ЕС, которые должны заложить основы для взаимного открытия рынков Украины и ЕС. Также, по ее словам, в ближайшее время правительство должно одобрить Национальную транспортную стратегию до 2030 года, которая должна показать необратимость изменений в транспортной отрасли.
Ранее Генеральный директор по мобильности и транспорту Европейской Комиссии Хенрик Хололей заявил, что Украина и ЕС уже готовы к более тесным транспортным связем.