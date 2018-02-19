Климпуш-Цинцадзе розказала, коли уряд схвалить Національну транспортну стратегію до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Найближчим часом уряд має схвалити Національну транспортну стратегію до 2030 року, яка має засвідчити незворотність змін у транспортній галузі. На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі із Генеральним Директором з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенріком Хололеєм, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
За словами Климпуш-Цинцадзе, наразі реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у транспортній сфері зосереджена на розробці законодавства щодо регулювання автомобільних, залізничних, внутрішніх водних перевезень, перевезення небезпечних вантажів та надання поштових послуг. Так у Верховній Раді зараз шість першочергових і системних законопроектів. За словами Віце-прем’єр-міністра, Мінінфраструктури та Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України у тісній співпраці формують висновки щодо них, які будуть розглянуті під час найближчого засідання профільного урядового комітету.
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Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла про схвалені Урядом “дорожні карти” гармонізації українського законодавства з правом ЄС, що мають закласти основи для взаємного відкриття ринків України та ЄС. Також, за її словами, найближчим часом Уряд має схвалити Національну транспортну стратегію до 2030 року, яка має засвідчити незворотність змін у транспортній галузі.
Раніше Генеральний Директор з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенрік Хололей заявив, що Україна та ЄС вже готові до більш тісних транспортних зв'язків.