Климпуш-Цинцадзе о возможных санкциях РФ: Россия просто смешно выглядит

"Еще одной санкцией больше, санкцией меньше для нас - Россия просто смешно выглядит. Какие санкции против страны, которая стала жертвой ее агрессии?", - сказала вице-премьер.



По мнению И. Климпуш-Цинцадзе, Россия в определенной степени реагирует на свое бессилие, поскольку до сих пор продолжается единство западного мира с Украиной.



"И это единство, и ответ на действия РФ, заставляют Россию нервничать", - отметила она.



Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что Россия с незаконным захватом украинских территорий, информационных и кибератак против Украины, различных запретов относительно транзита своей территорией украинской продукции, все время создавала дополнительные санкции против Украины.



Напомним, СМИ сообщали, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. Под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.



