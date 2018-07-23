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Климпуш-Цинцадзе про можливі санкції РФ: Росія просто смішно виглядає

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Погрожуючи ввести санкції проти України, Росія виглядає просто смішно. Про це під час Національного оборонного хакатону з питань галузі безпеки і оборони України журналістам повідомила віце-прем'єр міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

"Ще однією санкцією більше, санкцією менше для нас – Росія просто смішно виглядає. Які санкції проти країни, яка стала жертвою її агресії?", - сказала віце-прем'єр.

На думку І. Климпуш-Цинцадзе, Росія певною мірою реагує на своє безсилля, оскільки до цього часу продовжується єдність західного світу з Україною.

"І ця єдність, і відповідь на дії РФ, змушують Росію нервуватися", - зазначила вона.

Крім того, віце-прем'єр підкреслила, що Росія із незаконним захопленням українських територій, інформаційних та кібератак проти України, різних заборон стосовно транзиту своєї території української продукції, весь час створювала додаткові санкції проти України.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що російський уряд розробляє пакет санкцій проти України. Під російські обмежувальні заходи може потрапити кілька сотень українських юридичних і фізичних осіб.

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