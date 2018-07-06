Климпуш-Цинцадзе объяснила, зачем Президенту менять Конституцию

"Это является нашим внутренним решением, каким образом мы меняем свою Конституцию", - отметила вице-премьер, отвечая на вопрос об ожиданиях таких изменений в ЕС и НАТО.

По ее словам, на предстоящих саммитах в Брюсселе это не станет предметом обсуждения.

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"Такое предложение относительно того, чтобы в Конституции были закреплены наши стратегические цели, такие как членство в Североатлантическом альянсе и членство в Европейском Союзе, важно, учитывая подъем реваншистских сил в Украине для того, чтобы мы продолжали следовать за тем выбором, который нам продиктовали граждане в 2014 году, независимо от любой временной политической конъюнктуры, которая может иметь место в результате избирательных процессов в Украине. Для того важно соответствовать воле общества и закрепить это движение в стратегическом направлении", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.