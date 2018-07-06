Климпуш-Цинцадзе пояснила, навіщо Президенту змінювати Конституцію

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Фіксація у Конституції України курсу на членство в Європейському союзі та НАТО необхідна для того, аби держава притримувалась вибору українського народу, зробленого в 2014 році, незалежно від того, яка політична сила буде при владі. Про це в коментарі УНН заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Це є нашим внутрішнім рішенням, в який спосіб ми міняємо свою Конституцію”, — зазначила віце-прем’єр, відповідаючи на питання щодо очікування таких змін у ЄС та НАТО.

За її словами, на майбутніх самітах в Брюсселі це не стане предметом обговорення.

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“Така пропозиція щодо того, щоб у Конституції були закріплені наші стратегічні цілі, такі як членство в Північноатлантичному альянсі і членство в Європейському Союзі, важливе з огляду на підйом реваншистських сил в Україні для того, щоб ми продовжували слідувати за тим вибором, який нам продиктували громадяни в 2014 році, не залежно від будь-якої тимчасової політичної кон’юнктури, яка може мати місце в результаті виборчих процесів в Україні. Для того є важливим відповідати волі суспільства і закріпити цей рух в стратегічному напрямку”, — підкреслила віце-прем’єр.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.

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