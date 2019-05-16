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Климпуш-Цинцадзе назвала приоритет в двусторонних отношениях Украины и Латвии

Климпуш-Цинцадзе назвала приоритет в двусторонних отношениях Украины и Латвии

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Риге обсудила приоритет в двусторонних отношениях стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины, передает УНН.

Так, вице-премьер отметила, что приоритетом в двусторонних отношениях является расширение торгово-экономического сотрудничества.

"Украина настроена на углубление торговых отношений с Латвией, опираясь на рекордные объемы двусторонней торговли - почти полмиллиарда евро за 2018, что на 18% больше, чем за предыдущий год", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках Межправительственной украинского-латвийской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, заседание которой состоится завтра.

Обсуждая внутриполитическую ситуацию в Украине, Президент Латвии сказал, что несмотря на сложные вызовы безопасности, Украина активно внедряет реформы и это является положительным примером государства.

"Я много раз бывал в Украине. И изменения ощутимы. Реформы - это, безусловно, улучшение ситуации не для политиков, а для общества. Важно продолжать путь системных преобразований и не терять темп", - подчеркнул Вейонис.

Вице-премьер-министр поблагодарила за последовательную поддержку в реализации приоритетов Украины на пути в европейские и евроатлантические структуры.

"Украина сделала свой геополитический стратегический выбор относительно членства в ЕС и НАТО. Стратегический курс на членство Украины в ЕС и НАТО стал неотъемлемой частью Конституции Украины и, несмотря на смену высшего руководства государства, никаких компромиссов по европейской и евроатлантической интеграции быть не может", - добавила она.

Как сообщал УНН, по словам Климпуш-Цинцадзе, в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.

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