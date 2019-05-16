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Климпуш-Цинцадзе назвала пріоритет у двосторонніх відносинах України та Латвії

Климпуш-Цинцадзе назвала пріоритет у двосторонніх відносинах України та Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з Президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Ризі обговорила пріоритет у двосторонніх відносинах країн. Про це повідомляє прес-служба уряду України, передає УНН.

Так, віце-прем’єр зазначила, що пріоритетом у двосторонніх відносинах є розширення торговельно-економічного співробітництва.

"Україна налаштована на поглиблення торговельних відносин із Латвією, спираючись на рекордні обсяги двосторонньої торгівлі – майже півмільярда євро за 2018 рік, що на 18% більше, ніж за попередній рік", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Сторони також обговорили перспективи співпраці у рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, засідання якої відбудеться завтра.

Обговорюючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні, Президент Латвії сказав, що попри складні безпекові виклики, Україна активно впроваджує реформи і це є позитивним прикладом державотворення.

"Я багато разів бував в Україні. І зміни відчутні. Реформи – це, безумовно, поліпшення ситуації не для політиків, а для суспільства. Важливо продовжувати шлях системних перетворень і не втрачати темп", – наголосив Раймондс Вейоніс.

Віце-прем’єр-міністр подякувала за послідовну підтримку в реалізації пріоритетів України на шляху до європейських і євроатлантичних структур.

"Україна зробила свій геополітичний стратегічний вибір щодо членства в ЄС та НАТО. Стратегічний курс на членство України в ЄС та НАТО став невід'ємною частиною Конституції України і, попри зміну вищого керівництва держави, жодних компромісів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції бути не може", – додала вона.

Як повідомляв УНН, за словами Климпуш-Цинцадзе, у Вашингтоні очікують, що Україна збереже свою передбачуваність і послідовність курсу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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