Климкин заявил, что Россия шантажирует выходом из Совета Европы

“Вброс от российских агентов — это продолжение информационной войны. Россия шантажирует выходом из СЕ для достижения своих позорных целей. Членство в СЕ — один из немногих мостов России в цивилизацию, хоть и эфемерный. Сжечь его — вынести смертный приговор правам и свободам каждого россиянина”, - прокомментировал министр сообщение росСМИ о том, что РФ изучает возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщал УНН, по данным источников в российских ведомствах, власти РФ изучает возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращения членства страны в Совете Европы.

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