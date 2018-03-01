Клімкін заявив, що Росія шантажує виходом з Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що виходом з Ради Європи Росія винесе смертний вирок правам і свободам кожного росіянина. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
“Вкид від російських агентів — це продовження інформаційної війни. Росія шантажує виходом з РЄ для досягнення своїх ганебних цілей. Членство в РЄ один з небагатьох мостів Росії у цивілізацію, хоч і ефемерний. Спалити його — винести смертний вирок правам і свободам кожного росіянина”, — прокоментував міністр повідомлення у росЗМІ про те, що РФ вивчає можливість денонсації Європейської конвенції з прав людини.
Як повідомляв УНН, за даними джерел в російських відомствах, влада РФ вивчає можливість денонсації Європейської конвенції з прав людини, що призведе до виходу РФ з-під юрисдикції ЄСПЛ і припинення членства країни в Раді Європи.
Вкид від рос.агентів–це продовж. інформвійни.Росія шантажує виходом з РЄ для досягнення своїх ганебних цілей.Членство в РЄ один з небагатьох мостів Росії у цивілізацію,хоч і ефемерний.Спалити його-винести смертний вирок правам і свободам кожного росіянина https://t.co/SqEKRsAZhb— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 марта 2018 г.