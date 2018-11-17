Климкин предостерег от сравнений путинской России с СССР Брежнева

“Все еще есть люди, политики, например, в Германии, которые верят, что благодаря построению „Северного Потока-2“ они могут приобрести „безопасный билет“, со словами вроде „окей, в 70-е была немного другая политика“. Я считаю, что, если вы сравниваете путинскую Россию и СССР Брежнева — вы не на той стороне истории”, — сказал министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия отличается от советской империи, и, по словам Климкина, то, что произойдет в Украине, будет иметь влияние не только на граждан Украинского государства, но и на все демократическое общество.

“Если Путин сможет достичь какого-либо прогресса в Украине, это будет фундаментальная потеря для всего демократического общества. Вы не сможете вернуться в мир, основанный на правилах, обратно в трансатлантическое общество, которое устанавливает тенденции и является фундаментальным игроком”, — подчеркнул он.

Как ранее информировал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин 17-18 ноября будет находиться с рабочим визитом в Канаде, после трехдневного визита в США.