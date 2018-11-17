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Клімкін застеріг від порівнянь путінської Росії із СРСР Брежнєва

Клімкін застеріг від порівнянь путінської Росії із СРСР Брежнєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Ті, хто порівнює Росію під керівництвом Володимира Путіна і СРСР на чолі з Леонідом Брежнєвим знаходяться на хибній стороні історії. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, виступаючи на конференції Halifax International Security Forum у Канаді, передає кореспондент УНН.

“Все ще є люди, політики, наприклад, у Німеччині, які вірять, що завдяки побудові „Північного Потоку-2“ вони можуть придбати „безпековий квиток“, зі словами на кшталт „окей, у 70-ті була трохи інша політика“. Я вважаю, що, якщо ви порівнюєте путінську Росію і СРСР Брежнєва — ви не на тій стороні історії”, — сказав міністр.

Він підкреслив, що на сьогодні Росія відрізняється від радянської імперії, і, за словами Клімкіна, те, що станеться в Україні, буде мати вплив не лише на громадян Української держави, а й на все демократичне суспільство.

“Якщо Путін зможе досягти будь-якого прогресу в Україні, це буде фундаментальна втрата для всього демократичного суспільства. Ви не зможете повернутись до світу, що базується на правилах, назад до трансатлантичного суспільства, яке встановлює тенденції та є фундаментальним гравцем”, — наголосив він.

Як раніше інформував УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін 17-18 листопада перебуватиме з робочим візитом у Канаді, після триденного візиту до США.

Українські Національні Новини

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