Клімкін продовжить американське турне в Канаді

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін 17-18 листопада перебуватиме з робочим візитом в Канаді, після триденного візиту до США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС України.

"17-18 листопада 2018 року міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом в Канаді. Головною метою візиту є участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

У межах форуму, як зазначається, заплановано участь міністра в панельній дискусії, проведення низки двосторонніх зустрічей, зокрема із міністром національної оборони Канади Харджитом Сайджаном, першим заступником міністра закордонних справ Канади Іаном Шугартом, членами канадського парламенту, заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами та конгресменами США.

Нагадаємо, 14-16 листопада 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебував з робочим візитом у США. Там він взяв участь у засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

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