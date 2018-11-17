Климкин продолжит американское турне в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин 17-18 ноября будет находиться с рабочим визитом в Канаде, после трехдневного визита в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"17-18 ноября 2018 года министр иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Канаде. Главной целью визита является участие в Галифакском международном форуме по безопасности", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В рамках форума, как отмечается, запланировано участие министра в панельной дискуссии, проведение ряда двусторонних встреч, в частности с министром национальной обороны Канады Харджитом Сайджаном, первым заместителем министра иностранных дел Канады Ианом Шугартом, членами канадского парламента, заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами и конгрессменами США.
Напомним, 14-16 ноября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин находился с рабочим визитом в США. Там он взял участие в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина-США.