Климкин призвал к урегулированию отношений с Польшей путем диалога

По его словам, диалог должен производиться не столько касательно украинско-польских отношений, сколько об отношениях между людьми и, уважения к ним.

"Мы должны иметь канал политического общения, мы должны говорить", - отметил П.Климкин.

Премьер-министр также вспомнил об инциденте, который произошел 26 апреля в польском селе Грушовичи. Там местные жители разрушили памятник героям УПА.

Ранее в этом месяце в польских СМИ появилась информация о том, что каменные элементы памятника якобы использовали для ремонта дорог.

"Разрушение памятника Грушовича - это действительно разрушение уважения не к УПА, а к людям, к украинцам. И сейчас то, что остатки этого памятника запечатлены в дорогу, должен стать не отрицательным а в будущем, надеюсь, положительным символом после того, как этот памятник будет восстановлен. Кстати, я осудил все акты вандализма в отношении польских памятников в Украине", - сказал министр.

При этом он отметил, что не слышал соответствующего осуждения с польской стороны.

"Мы защищаем и будем защищать уважение к украинцам, иначе быть не может. Никто никогда не оправдывал тех отдельных лиц, отдельных подразделений и их методы по отношению к гражданскому населению. Но мы не осуждали, не осуждаем и не будем осуждать тех, кто боролся и умирал с Украиной в сердце", - добавил он.