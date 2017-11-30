Клімкін закликав до врегулювання відносин з Польщею шляхом діалогу

За його словами, діалог має відбуватись не стільки щодо українсько-польських відносин, скільки щодо відносин між людьми і, поваги до них.

"Ми повинні мати канал політичного спілкування, маємо говорити", - зазначив П.Клімкін.

Премєр-міністр також згадав про інцидент, що стався 26 квітня у польському селі Грушовичі. Там місцеві мешканці зруйнували пам’ятник героям УПА.

Раніше цього місяця у польських ЗМІ з’явилась інформація про те, що кам’яні елементи пам’ятника нібито використали для ремонту доріг.

"Руйнування пам’ятнику Грушовича – це насправді руйнування поваги не до УПА, а до людей, до українців. І зараз те, що рештки цього памятника вкарбовані в дорогу, має стати не негативним а в майбутньому , сподіваюсь, позитивним символом після того, як цей пам’ятник буде відновлено. До речі, я засудив всі акти вандалізму відносно до польських пам’ятників в Україні", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що не чув відповідного засудження з польської сторони.

"Ми захищаємо і будемо захищати повагу до українців, інакше бути не може. Ніхто ніколи не виправдовував тих окремих осіб, окремі підрозділи та їхні методи по відношенню до цивільного населення. Але ми не засуджували, не засуджуємо і не будемо засуджувати тих, хто боровся і вмирав з Україною в серці", - додав він.