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Климкин: в телефонном режиме россияне подтвердили местонахождение арестованных моряков

Климкин: в телефонном режиме россияне подтвердили местонахождение арестованных моряков

Киев  •  УНН

 • 14963 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские представители подтвердили министерству иностранных дел Украины, что все украинские моряки, захваченные российским ФСБ в воскресенье у Керченского пролива, сейчас находятся в Москве. Об этом надписал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Хотя бы в телефонном режиме российские представители нам подтвердили, что все наши ребята в Москве. Украинские консулы работают для скорейшего получения к ним доступа. Непредоставление информации и недопуск к ним консулов ​​является преступлением в соответствии с международным правом", - подчеркнул министр.

Ранее в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины".

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9:00 28 ноября 2018 на 30 суток до 9:00 27 декабря 2018.

Украинские Национальные Новости

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