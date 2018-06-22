Климкин и Сийярто начали переговоры по закону об образовании

"Начинаем украинский-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", - написал министр.



На консультации присутствует также министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, а также ее коллега из Венгрии.



Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава венгерского МИД Петер Сийярто приняли участие в торжествах по случаю вручения дипломов выпускникам в Берегово.



