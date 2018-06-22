Клімкін та Сійярто почали переговори щодо закону про освіту

"Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України", - написав міністр.



На консультації присутня також міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, а також її колега з Угорщини.



Раніше у п’ятницю міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто взяли участь в урочистостях з нагоди вручення дипломів випускникам у Берегово.



